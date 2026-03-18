Muere un palestino en un nuevo ataque del Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Archivo - Palestinos en un edificio bombardeado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este miércoles en un nuevo ataque del Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el hombre ha muerto en un bombardeo cerca de la Universidad Al Aqsa, en la ciudad de Jan Yunis. El fallecido ha sido identificado como Muhamad abú Shahla, según el diario palestino 'Filastin'.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el ataque, si bien ha anunciado durante la jornada la muerte de un "comandante" del "departamento de suministros" de Hamás en un ataque ejecutado durante la jornada del martes. Así, ha señalado que el hombre, Yahya abú Labdá, "era responsable de la obtención y transporte de equipamiento militar y armas al ala militar de Hamás".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado este mismo miércoles que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 677 muertos y 1.1813 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes. Durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro fallecidos.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.253 "mártires" y 171.912 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.