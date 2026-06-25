Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos inspeccionan dos vehículos alcanzados por un bombardeo de Israel contra Rimal, en la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Hashem Zimmo/TheNEWS2 via ZUMA P / DPA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el fallecido, identificado como Izat Sami al Jatib, ha sido alcanzado por un bombardeo en la localidad de Beit Lahia, en el norte de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 1.031 los palestinos muertos y 3.294 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, incluidos dos fallecidos y 15 heridos durante las 24 horas previas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que en este periodo se han recuperado además 785 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo. La 'línea amarilla' ocupaba en un inicio algo más del 50% de Gaza, si bien ha sido ampliada desde entonces por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por último, ha señalado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.043 "mártires" y 173.417 heridos, si bien ha recalcado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.