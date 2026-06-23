Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Palestinos inspeccionan los daños de un bombardeo del Ejército de Israel contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, el 22 de junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra una zona con tiendas de campaña para desplazados en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas del Hospital Naser citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el ataque, perpetrado contra desplazados en la zona de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis (sur), ha dejado un fallecido y varios heridos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo martes a más de 1.025 los palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres muertos --entre ellos un fallecido por la gravedad de las heridas de un ataque israelí previo-- y 20 heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre a 1.027 muertos y 3.380 heridos.

Asimismo, ha afirmado que durante el último día se ha recuperado también el cadáver de un muerto por la ofensiva de Israel en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo, lo que eleva a 785 los hallados desde entonces.

Por otra parte, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.039 "mártires" y 173.388 heridos, si bien ha afirmado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.