Muere una persona en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Samara

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Samara, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "una persona ha muerto a causa de un ataque cobarde de las Fuerzas Armadas ucranianas". "Es una pérdida grave e irreparable", ha lamentado, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima.

Asimismo, ha recalcado que otras cuatro personas han resultado heridas "de diversa gravedad" y ha agregado que "reciben toda la atención necesaria" en centros médicos, sin más detalles al respecto. "Los servicios de emergencia están trabajando para abordar la situación tras el ataque", ha zanjado.

El Ministerio de Defensa ruso ha manifestado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante las últimas horas 297 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias regiones del país, así como contra la península de Crimea, anexionada en 2014.