Muere una persona en un bombardeo de Israel cerca de Tiro a pesar del alto el fuego en Líbano

Archivo - Columna de humo tras un bombardeo de Israel contra Líbano en abril de 2025 (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes en un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, prorrogado la semana pasada por las partes en el contexto de sus conversaciones directas, con mediación de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque ha sido perpetrado por un dron contra la localidad de Qlailé, en los alrededores de Tiro, sin que por ahora haya trascendido la identidad de la víctima.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre el incidente, ha anunciado sin embargo la muerte de tres "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá por disparos efectuados por sus fuerzas en el sur de Líbano, donde también llevó a cabo ataques contra "edificios militares" supuestamente usados por el grupo.

"Tras los ataques, se detectaron explosiones secundarias, lo que indica la presencia de armas en los edificios", ha dicho en un comunicado, en el que ha recalcado que sus tropas "seguirán actuando frente a amenazas contra los ciudadanos de Israel y elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".