Muere una persona tras caer de una montaña rusa en Georgia, EEUU

Archivo - La montaña rusa Goliat en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos - Christopher Oquendo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otras han resultado heridas tras precipitarse de una montaña rusa en movimiento en un parque de atracciones en el estado de Georgia, en Estados Unidos, sin que se conozcan hasta el momento ni el motivo ni la naturaleza del accidente.

El Departamento de Policía del condado de Cobb ha confirmado la muerte, si bien ha evitado concretar más información acerca de las lesiones registradas, ha informado la cadena local WXIA, afiliada a NBC.

La misma ha recogido relatos de testigos que lo vieron caer de la montaña y golpearse con diferentes partes de la atracción hasta en tres ocasiones.

Tras lo ocurrido, múltiples agentes de la Policía de Cobb han acudido al parque, a donde también se han desplazado detectives de la Unidad de Delitos Graves del cuerpo para investigar las circunstancias que rodearon el incidente, ha recogido la cadena ABC.

Por su parte, la empresa dueña de las instalaciones, Six Flags, ha emitido un comunicado en el que asegura estar "colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación".

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque", ha afirmado un portavoz en el comunicado. "También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados", ha manifestado, compartiendo sus "más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante".

En este contexto, la cadena de parques de atracciones ha anunciado que ha "cerrado temporalmente atracciones similares" en sus instalaciones.

El parque, situado a unas 12 millas (unos 19 kilómetros) al oeste de Atlanta, es propiedad de Six Flags Entertainment Corp., empresa que se presenta como la mayor propietaria de parques temáticos regionales en Estados Unidos. En su comunicado, la empresa informó que su personal y las autoridades locales respondieron de inmediato, y que está colaborando plenamente con las autoridades mientras estas concluyen su investigación.

Fue apenas el mes pasado cuando Six Flags anunció que cerraría definitivamente la montaña rusa X2 de su parque Magic Mountain en Valencia, California, donde el despacho legal Dordick Law Corp. comunicó que tres de sus clientes demandaron a la empresa tras haber sufrido, presuntamente, lesiones cerebrales catastróficas a causa de la atracción X2.

El bufete señaló que representa a más de 100 clientes que han alegado haber sufrido lesiones. Por su parte, Six Flags afirmó que la atracción X2 había superado numerosas pruebas de seguridad.