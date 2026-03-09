Muere una persona en Israel por el impacto de un misil disparado por Irán

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de la Estrella de David Roja en Israel - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas a causa de un ataque lanzado por Irán contra el centro de Israel, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado en redes sociales que sus paramédicos han confirmado la muerte de un hombre de unos 40 años tras un impacto en una obra en el centro de Israel.

Asimismo, ha resaltado que los equipos de emergencia han trasladado además a un hombre "en estado grave", sin más detalles, al tiempo que ha manifestado que otro hombre ha resultado herido en otro punto en el centro de Israel a causa de este ataque.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.