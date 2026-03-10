Muere una persona en un nuevo ataque iraní contra un edificio residencial en Manama, Bahréin

La estela de un misil iraní en el cielo de Oriente Próximo - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto en Bahréin a causa de un "flagrante" ataque perpetrado por Irán contra un edificio residencial en la capital bahreiní, Manama, donde también han resultado heridas varias personas, según ha informado el Gobierno del país insular en la madrugada de este martes.

"En un recuento preliminar, una persona ha muerto y otras han resultado heridas como resultado de un flagrante ataque iraní dirigido contra un edificio residencial en Manama", ha denunciado el Ministerio de Interior en un breve mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Bahréin ha vuelto así a ser blanco de las operaciones militares iraníes, que en los últimos días se han repetido en múltiples instancias, como el bombardeo que dejó 32 heridos en la víspera en Sitra o el realizado contra Maamir, la localidad que acoge la única refinería del país, y que ha llevado a su operadora a declarar la fuerza mayor en las instalaciones petroleras.

Teherán ha emprendido estas operaciones contra múltiples países de la región, especialmente en la península arábiga, en represalia por la ofensiva militar desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel --objetivo también de múltiples lanzamientos de drones y misiles iraníes--, que ha dejado más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades, entre los que figuran el anterior líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército.