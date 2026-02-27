Muere una persona en un nuevo ataque de Rusia contra Járkov, en el noreste de Ucrania

Archivo - Daños en un edificio de Járkov atacado por el Ejército de Rusia en mayo de 2024 (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov, en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada hace ya más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano (SES) ha señalado en un comunicado que el cuerpo ha sido localizado en un edificio residencial de la localidad de Pidseredne alcanzado por un dron, antes de agregar que la vivienda "ha quedado totalmente destruida".

"Los trabajadores de los equipos de rescate han recuperado el cadáver de un fallecido entre los escombros. Una mujer ha resultado herida", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que los trabajos continúan en la zona.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que Rusia ha lanzado 187 drones contra el país durante las últimas horas, antes de afirmar que 165 han sido derribados y confirmar impactos en "catorce ubicaciones". "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Gobierno ruso ha asegurado haber interceptado 95 aparatos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas, incluidos varios en la región de Moscú, entre ellos cinco que "se dirigían a la capital", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o heridos. Kiev no se ha pronunciado sobre estos ataques.