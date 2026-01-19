Muere una persona y otras nueve salen heridas de un ataque de las fuerzas rusas sobre Járkov (Ucrania)

Imagen de archivo de las consecuencias de un ataque ruso sobre Járkov. - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una personas ha muerto y otras nueve han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la provincia ucraniana de Járkov, según ha informado su gobernador, Oleg Sinegubov.

Rusia ha lanzado tres misiles modelo KAB sobre el distrito de Slobidski alrededor de las 15.10 horas (hora local). A lo largo de esta jornada, la ciudad ha sido objetivo de otros ataques, principalmente contra infraestructura energética.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado de ataques en otras áreas de la ciudad, como el distrito de Novobavarski. "El enemigo no cambia de táctica. En pleno invierno, ataca los sistemas vitales de la ciudad, intentando dejar a los residentes de Járkov sin calefacción ni luz", ha denunciado en sus redes sociales.

Terejov ha asegurado que en los últimos siete días, la ciudad de Járkov ha sido objetivo de hasta doce ataques, ninguno de los cuales fue dirigido hacia instalaciones militares. "El principal objetivo de los ataques fue, una vez más, las centrales eléctricas y térmicas de la ciudad", ha lamentado.