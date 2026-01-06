Muere el prefecto de una localidad de Níger en un ataque cerca de la frontera con Burkina Faso

Archivo - Un soldado en Níger - Michael Kappeler/Dpa - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El prefecto de la localidad nigerina de Torodi ha muerto en un ataque perpetrado por supuestos yihadistas contra la localidad, situada cerca de la frontera contra Burkina Faso, un suceso que se ha saldado además con la muerte de todos los miembros de su familia.

El ataque fue lanzado por presuntos integrantes del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, contra la residencia del prefecto, un capitán del Ejército identificado como Chaibou Mali, según ha recogido el portal nigerino de noticias First Niger.

Mali se convierte así en el primer prefecto nigerino muerto en un ataque yihadista contra su propia localidad, en medio del aumento de la inseguridad por los ataques por parte de JNIM y otros grupos terroristas que operan en el país, entre los que figura la rama regional de Estado Islámico.

Níger ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil, situación que se suma a una nueva crisis política tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023.