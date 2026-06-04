Muere un soldado israelí en combates en el sur de Líbano

Archivo - Una soldado de Israel visita la tumba de un ser querido en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un militar en combates en el sur de Líbano, donde siguen los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá pese al alto el fuego alcanzado a mediados de abril y después de que este miércoles delegaciones de los dos países hayan acordado implementar otro tras una nueva ronda de conversaciones en Washington.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado que se trata del "capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, natural de Mishmar Hashiva" y ha precisado que se desempeñaba como "oficial de blindados del Batallón 75, Formación Saar Magolan", una unidad que ha operado tanto en Líbano como en la Franja de Gaza, si bien no ha dado detalles del suceso.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.