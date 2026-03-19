Muere un "trabajador extranjero" en el centro de Israel tras un ataque con misil proveniente de Irán

Personal de la Estrella de David Roja, Magen David Adom, en Israel (archivo) - MAGEN DAVID ADOM

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre identificado como un "trabajador extranjero" de 30 o más años ha fallecido este miércoles en el centro de Israel, tras haber resultado herido de gravedad por metralla proveniente de un misil, en el marco de los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país centroasiático.

Así lo ha notificado en redes sociales la Estrella de David Roja o Magen David Adom, que ha indicado que sus profesionales "han informado sobre un hombre de unos 30 años, trabajador extranjero, que no presentaba signos vitales y lo han declarado muerto", poco después de recoger que la víctima se encontraba "en estado crítico con heridas de metralla" tras el lanzamiento de misiles. Con todo, el servicio no ha precisado la nacionalidad del varón.

Esta nueva muerte sucede al fallecimiento de dos personas en la víspera, también por un ataque con un misil iraní en las últimas horas de la jornada del martes, en el marco de los reiterados bombardeos que Teherán ha lanzado contra Israel en respuesta a su campaña militar conjunta con Estados Unidos.