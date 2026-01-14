Muere un trabajador médico palestino por disparos de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto al cadáver de una persona muerta tras el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador médico palestino ha muerto este miércoles en la Franja de Gaza a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el fallecido es Hatem abú Salé, quien trabajaba en el Hospital Naser y quien ha sido tiroteado en el este de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de Gaza, sin que Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo miércoles a 449 los muertos y 1.246 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 710 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado además en 71.439 los muertos y en 171.324 los heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según los datos publicados por las autoridades israelíes.

En este sentido, ha apuntado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se ha confirmado la muerte de una persona por el derrumbe de un edificio dañado por la ofensiva israelí y las lluvias y vientos de las tormentas que azotan el enclave, lo que eleva a 25 los fallecidos en este tipo de incidentes desde el inicio del invierno.