Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este jueves la muerte de un hombre, empleado en la refinería de petróleo de Yizán, en la costa oeste del país y prácticamente en la frontera con Yemen, fruto de un ataque con proyectiles que ha dejado heridos al menos a otros dos trabajadores.

La única víctima mortal es un hombre originario de Nepal mientras que entre los heridos, que ya están recibiendo "la atención médica necesaria", hay distintas nacionalidades, según ha señalado el Ministerio de Energías saudí, que cita a una fuente, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El ataque ha tenido lugar este jueves "con un proyectil aéreo hostil" sobre la refinería de Yizán, ubicada en el suroeste de Arabia Saudí, causando un incendio que fue "controlado" y la interrupción temporal de las "operaciones" del complejo.

El comunicado no cita a los rebeldes hutíes de Yemen, que hasta el momento no han reivindicado el ataque, pese al incremento de hostilidades entre la insurgencia y el Ejército saudí en respuesta al respaldo de la coalición militar encabezada por Riad a las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional.

Hasta la zona se han desplazado equipos de emergencia para atender a las víctimas, mientras las autoridades proceden a la evaluación de daños y a verificar la seguridad de la refinería tras el ataque y las llamas posteriores.