Muere Tung Chee-hwa, el primer jefe ejecutivo de Hong Kong a los 89 años

Archivo - Tung Chee-hwa, el primer jefe ejecutivo de Hong Kong - Europa Press/Contacto/Edmond So - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tung Chee-hwa, el magnate naviero que se convirtió en el primer jefe ejecutivo de Hong Kong tras la histórica transferencia de soberanía de la otrora colonia británica a China en 1997, ha fallecido este martes a los 89 años.

Su oficina ha indicado en un comunicado que Tung Chee-hwa, "un hombre íntegro e incorruptible, devoto de su país y su gente", ha muerto rodeado de sus seres queridos. "Su noble carácter e integridad perdurarán para siempre", ha indicado, según ha recogido la cadena de radiodifusión RTHK.

Tung Chee-hwa --nacido en Shanghái en 1937 y cuyo padre, Tung Chao-Yung fue el fundador de la compañía naviera Orient Overseas Container Line-- se hizo cargo del negocio familiar tras la muerte de su padre en 1981. Cuatro años después, la empresa estaba al borde de la quiebra, si bien se salvó gracias a la intervención del Gobierno chino en 1986.

El político, quien fue también exvicepresidente del principal órgano consultivo político de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), asumió el cargo el 1 de julio de 1997 y adoptó el principio de "un país, dos sistemas", por el cual el territorio se reincorporó a China, pero con cierta autonomía.

Su mandato estuvo marcado por sucesivas crisis, incluyendo la recesión económica, la gestión del brote de SARS en 2002 o sus intentos de introducir una ley de seguridad nacional que amenazaba con restringir libertades y que provocó masivas protestas en todo el territorio en 2003.

Tung dimitió en 2005 a mitad de su segundo mandato, alegando problemas de salud. Ese mismo año, fue nombrado vicepresidente del principal órgano consultivo de China, la CCPPCh, un cargo simbólico que carece de poder real.