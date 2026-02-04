Mueren 15 migrantes tras chocar la embarcación en la que viajaban con un barco de la Guardia Costera griega

Archivo - Barco de la Guardia Costera griega - Europa Press/Contacto/Eurokinissi - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto este martes y 25 han resultado heridas --dos de ellas, guardacostas-- a causa del choque entre un barco de la Guardia Costera y una embarcación con migrantes frente a la costa este de la isla griega de Quíos, a escasa distancia de la provincia turca de Esmirna.

El accidente, ocurrido frente a la playa de Mirsinidi, ha acabado con la vida de once hombres y cuatro mujeres, todos migrantes, según las informaciones de la Guardia Costera recogidas por la agencia griega AMNA.

Asimismo, los Servicios de Emergencias han indicado que entre los heridos se encuentran diez niños, siete hombres y siete mujeres, de las cuales dos que estaban embarazadas han perdido sus fetos, pese a encontrarse ya fuera de peligro. Cuatro de los migrantes afectados han sido hospitalizados en estado grave con lesiones en la cabeza y en órganos vitales. A su vez, dos guardacostas han registrado lesiones, un hombre con un hombro dislocado y una mujer con una conmoción cerebral.

La colisión se ha producido cuando la Guardia Costera detectó una lancha rápida que transportaba a un grupo de migrantes acercándose a la playa de Mirsinidi, cercana a la capital insular, tras haber zarpado de la cercana costa turca, según han relatado responsables de la Guardia Costera al diario griego 'Kathimerini'. Entonces, comenzó una persecución para evitar el desembarco durante la cual se habría producido el choque.

En estos momentos, continúan las operaciones de búsqueda y rescate con medio aéreos y marítimos para localizar a personas desaparecidas.