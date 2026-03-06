Mueren 15 militares en un ataque ejecutado por supuestos yihadistas contra un puesto en el norte de Benín

Archivo - Militares de Benín durante un desfile en agosto de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Seraphin Zounyekpe - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 militares han muerto en un ataque perpetrado por supuestos yihadistas contra un puesto de control del Ejército de Benín en la localidad de Kofonou, en el norte del país africano, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del asalto.

El portavoz del Ejército beninés, James Johnson, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora Bip Radio que el ataque fue lanzado el miércoles contra Kofonou, situada en la frontera con Níger, cerca de Karimama, antes de afirmar que otros cuatro soldados resultaron heridos.

Asimismo, ha recalcado que los atacantes intentaron replegarse tras el ataque, si bien fueron "interceptados" por la Fuerza Aérea, que lanzó una serie de bombardeos que dejó al menos cuatro sospechosos muertos.

Decenas de soldados han muerto en ataques ejecutados durante los últimos años en zonas del norte de Benín, la mayoría de los cuales han sido reivindicados por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel.

Las autoridades de Benín han reforzado en los últimos años el despliegue de seguridad en la frontera con Burkina Faso y Níger ante el repunte de los ataques en la zona y el temor de expansión de los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel.