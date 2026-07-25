Mueren 15 personas en un ataque de las RSF contra civiles desarmados en el sur de El Obeid, Sudán

Archivo - Una mujer camina entre las tiendas de un campamento de desplazados cerca de la localidad fronteriza de Al Tina, en el oeste de Sudán - Europa Press/Contacto/Walid Rahamtalla - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto y otras siete han resultado heridas en un ataque con drones achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en el sur de El Obeid, la capital del estado sudanés Kordofán Norte y ciudad estratégica que se encuentra bajo intensos combates durante las últimas semanas.

En un comunicado oficial recogido por el diario local 'Sudan Tribune', el Gobierno sudanés ha condenado el ataque de las fuerzas paramilitares contra "civiles desarmados", calificándolo así como "una flagrante violación del derecho humanitario y de las normas básicas". Asimismo, Jamaa Al Mahdi, portavoz del Gobierno de Kordofán Norte, ha declrado que los atacantes tenían como objetivo a la muerte de civiles y el saqueo de "varios animales".

El Gobierno ha afirmado que el Ejército actuó de manera inmediata para perseguir a los atacantes, asegurando después el control total de la zona mientras continúan las operaciones para repeler a las fuerzas militares de la capital de Kordofán Norte.

Una fuente militar de campo ha asegurado, según ha recogido la agencia de noticias china 'Xinhua', que la zona bereber fue objeto de dos ataques sucesivos, siendo uno el jueves por la noche y otro a primera hora del viernes. Estos ataques lanzados por las fuerzas de RSF iban dirigidos "contra 15 vehículos de combate del Ejército que intentaban apoderarse de la zona", situada a unos 31 kilómetros al sur de El Obeid, ha añadido.

Este ataque se produce en medio de la escalada de operaciones militares en la región de Kordofán, donde las RSF han intensificado sus actividades en las últimas semanas.

El Obeid, que cuenta con alrededor de medio millón de habitantes, se ha convertido además en refugio para unas 100.000 personas desplazadas de otras zonas del país, según datos de Naciones Unidas.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.