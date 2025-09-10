Derrumbe de una torre residencial en la ciudad de Gaza a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

El Ejército de Israel derriba con bombardeos otra torre residencial en la ciudad de Gaza

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto este miércoles a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra varias tiendas de campaña usadas por palestinos desplazados en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, en medio de su ofensiva en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado a los presentes en varias tiendas en el oeste de la ciudad, un extremo confirmado por el diario 'Filastin', que ha afirmado que el ataque ha dejado además un número indeterminado de heridos.

Asimismo, el Ejército israelí ha derribado otra torre residencial en la ciudad de Gaza, concretamente la de Taiba 2, poco después de emitir una nueva orden de evacuación para el edificio de cara a un nuevo ataque aéreo, según vídeos recogidos por varios medios palestinos.

El Ejército de Israel ha señalado en un comunicado que el edificio era "usado por Hamás" y ha agregado que "terroristas de Hamás instalaron equipamiento para la recopilación de información y establecieron puestos de observación para supervisar la ubicación de las fuerzas israelíes en la zona".

"Las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el Derecho Internacional y dan un uso militar a instituciones civiles bajo la cobertura de la población de la zona", ha reiterado, después de que Hamás negara en varias ocasiones que cuente con infraestructura en este tipo de edificios.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, publicó un mensaje en su cuenta en la red social X con una "advertencia urgente" a los residentes en varios puntos de la ciudad, "especialmente en la torre Taiba 2 y en las tiendas de campaña cercanas ubicadas en la calle" de cara a que abandonaran la zona.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán el edificio en un futuro próximo debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo", dijo, antes de reclamar a los presentes que se dirijan "inmediatamente" hacia Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

El Ejército israelí anunció el 5 de septiembre que llevaría a cabo "ataques de precisión" contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", al tiempo que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales, en medio de las denuncias de Hamás, que afirmó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu recurre a "mentiras flagrantes" para justificar sus ataques contra Gaza.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.