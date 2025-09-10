Aumentan a más de 400 los muertos por hambre en Gaza por la ofensiva de Israel, incluidos más de 140 niños

Archivo - Palestinos esperan a recibir alimentos de una organización caritativa en medio de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y de sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

Las autoridades gazatíes denuncian cinco muertos por hambre y desnutrición durante el último día

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 400 los muertos por hambre, incluidos más de 140 niños, a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado cinco muertos por hambre, incluido un niño, antes de agregar que ello eleva a 404 los fallecidos por estas causas, entre los que figuran 141 niños.

Asimismo, ha subrayado que 126 personas, entre ellas 26 niños, han muerto de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna, un hecho que desató las alarmas internacionales y provocó una oleada de condenas contra Israel.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.