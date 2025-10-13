Mueren 15 personas, entre ellas once niños, en un accidente en el lago Volta, en Ghana

Archivo - Una embarcación con voluntarios se acercan a una aldea pesquera en el lago Volta, en Ghana - Europa Press/Contacto/Bryan Woolston - Archivo

Las autoridades de Ghana han anunciado este domingo la muerte de 15 personas, once de ellas niños, en un "desastre náutico" ocurrido tras el vuelco de una barca en la mitad norte del lago Volta, cerca de la localidad de Kete-Krachi, en el este del país.

El accidente, que tuvo lugar el sábado, habría ocurrido al volcar una embarcación "extremadamente sobrecargada", según ha publicado la Autoridad Marítima de Ghana en un comunicado difundido a través de Facebook. "La magnitud de esta tragedia es desgarradora: 11 de los fallecidos son niños", ha precisado la institución, detallando que sus edades iban desde apenas los dos años a los 14. "Cuatro adultos también han fallecido y otros cuatro han sobrevivido", ha añadido.

El organismo ha anunciado una "investigación exhaustiva" a fin de "determinar la causa y exigir responsabilidades a todos los responsables", así como la creación de un "Comité de Alto Nivel" para modificar las políticas relacionadas con estos accidentes y el lanzamiento de una operación para incrementar el control. "Las embarcaciones sobrecargadas y los operadores que infrinjan las leyes de seguridad serán incautados y procesados", ha subrayado.

Por otra parte, la entidad ha hecho un llamamiento a todos los residentes del litoral del lago Volta para que actúen "como custodios de la seguridad" y ha instado a la población a "no abordar ninguna embarcación que esté visiblemente sobrecargada o sin chalecos salvavidas". "Su negativa podría salvar una vida, especialmente la de un niño", ha agregado.