Mueren 17 personas tras chocar un autobús y un camión en el sur de Costa de Marfil

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto y cinco han resultado heridas tras chocar un autobús y un camión en los alrededores de la localidad de San Pedro, en el sur de Costa de Marfil, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

El Ministerio de Transportes marfileño ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la colisión ha tenido lugar en la carretera que conecta San Pedro y Sassandra, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

Asimismo, ha ordenado la apertura de una investigación para "esclarecer las circunstancias de esta tragedia" y ha reiterado la voluntad del Gobierno de "luchar contra todas las formas de falta de civismo en las carreteras, incluida la retirada de conductores imprudentes de la circulación".