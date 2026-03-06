Mueren 20 personas en un bombardeo contra la periferia de Shiraz en plena ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - Bandera de Irán en la capital de Irán, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas en un bombardeo ejecutado este viernes contra la periferia de la ciudad iraní de Shiraz, según han denunciado las autoridades, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Las autoridades de la provincia de Fars, que han denunciado "un crimen de guerra cometido por Estados Unidos y el régimen sionista", han señalado que el ataque ha alcanzado una zona residencial, "dejando 20 mártires entre los ciudadanos inocentes y 30 heridos", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La Media Luna Roja iraní ha afirmado que entre los muertos en los ataques contra Shiraz figuran dos trabajadores de los servicios de emergencia identificados como Hushang Turkaliya y Sajad Charjandé.

Asimismo, el presidente del organismo, Pirhosein Kolivand, ha afirmado durante la jornada que los ataques de Estados Unidos e Israel han alcanzado hasta ahora más de 3.600 "centros civiles", incluidas 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 24 centros de salud y nueve instalaciones de la Media Luna Roja.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.