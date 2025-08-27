Mueren 25 personas en un accidente de autobús cerca de la capital de Afganistán

Archivo - Una ambulancia tras un atentado en la capital de Afganistán, Kabul, en noviembre de 2021 (archivo) - Europa Press/Contacto/Kabir - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas después de que un autobús volcara en los alrededores de la capital de Afganistán, Kabul, según han confirmado las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse en agosto de 2021 con el control del país centroasiático.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdulmatin Qani, ha indicado que el vehículo volcó en el cruce de Arghandi y ha achacado el suceso a una negligencia por parte del conductor, sin especificar si figura entre las víctimas, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

El suceso, sobre el que por el momento no hay más detalles, ha tenido lugar menos de una semana después de otro accidente de tráfico que dejó alrededor de 80 fallecidos en la provincia de Herat, situada en el noroeste del país.