Mueren 40 militares en una nueva ofensiva en el sur de Birmania a dos días de la segunda fase de las elecciones

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 40 militares del Ejército de Birmania han muerto en una ofensiva rebelde encabezada por la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF) en la región de Bago, situada en el sur del país, una operación puesta en marcha tan solo dos días antes de que se celebre la segunda fase de las elecciones convocadas por la junta que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021.

El PDF, brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en parte por exdiputados del Parlamento derrocado por los militares y que se reivindican como la autoridad legítima en el país asiático, han perpetrado una serie de ataques de forma simultanea contra bases y posiciones de las fuerzas de la junta en tres localidades cercanas a la carretera que une Rangún con Pyay, según informaciones del portal de noticias Irrawaddy.

En una de las mayores ofensivas desatadas hasta la fecha, el PDF ha señalado que decenas de militares han resultado también heridos en esta zona, en la que se encuentran las ciudades de Zigon y Minhla, en las que la población está llamada a votar este domingo.

La mayor parte de las víctimas mortales se han registrado en Nattalin, donde las fuerzas afines a la oposición han atacado una Comisaría, una emboscada que ha derivado en un enfrentamiento de unas cuatro horas y que ha dejado una veintena de militares muertos.

En Minhla, han atacado una puesto policial en el cruce de Sitkwin, donde también habrían muerto diez militares, además de un miembro de las PDF. La población de las zonas aledañas ha huido ante el temor a ser alcanzados por los bombardeos.

Los comicios, cuya convocatoria fue anunciada finalmente en julio tras meses de retrasos, están teniendo lugar en tres fases diferenciadas: la primera tuvo lugar el 28 de diciembre, mientras que la última cita ha sido convocada para el 25 de enero.

Aunque los militares aseguran que estas elecciones facilitarán el regreso a un "sistema multipartidista", voces críticas aseguran que el Ejército únicamente busca "perpetuarse en el poder" buscando una nueva forma de legitimarse, por lo que han insistido en la importancia de no acudir a votar.

Sin embargo, el país se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada militar, perpetrada por el Ejército precisamente para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) se hizo con la victoria.