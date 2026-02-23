Mueren cerca de 20 personas tras caer un autobús a un río en Nepal

Archivo - Ambulancia en Nepal (archivo) - Europa Press/Contacto/Amit Machamasi - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 personas han muerto este lunes tras caer un autobús a un río en Dhading, en el centro de Nepal, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del accidente.

El jefe de la Policía de Tráfico de Dadhing, Shishir Thapa, ha especificado que hasta ahora se han confirmado 18 muertos tras el suceso, que ha tenido lugar en los alrededores de Chinadhara, donde el vehículo ha caído a las aguas del río Trishuli.

Asimismo, 25 personas han sido hospitalizadas tras resultar heridas de diversa consideración, según el diario 'The Kathmandu Post'. El Ejército y la Policía han enviado efectivos al lugar para participar en las labores de búsqueda y rescate.