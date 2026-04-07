Mueren cerca de 30 personas a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones en Angola

Archivo - Inundaciones en la capital de Angola, Luanda, en 2020 (archivo) - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 personas han muerto a causa de las lluvias torrenciales registradas durante el fin de semana en Angola, en medio de las promesas del presidente del país, Joao Lourenço, para acelerar los trabajos de búsqueda y rescate de los desaparecidos por las inundaciones.

El Servicio de Protección Civil y Bomberos (SPCB) de Angola ha especificado que hasta ahora se han confirmado 29 fallecidos en las provincias de Luanda y Benguela, la más afectada, mientras que ha confirmado que unas 115 casas han quedado destruidas por las lluvias.

La capital, Luanda, ha registrado por ahora seis muertos, un desaparecido y casi 34.000 damnificados, según el último balance, tal y como ha recogido la agencia angoleña de noticias ANGOP.

Por su parte, Lourenço ha expresado a través de un comunicado en redes sociales su pesar por "la pérdida de vidas humanas y la desaparición de ciudadanos" debido a las lluvias, que han causado "trágicas consecuencias para la salud y la infraestructura" del país africano.

Así, ha destacado la "obligación" de las autoridades para "emprender una carrera contrarreloj" para rescatar a los desaparecidos y dar ayuda a los damnificados, al tiempo que ha lamentado la "interrupción del funcionamiento normal" de ciudades y pueblos a causa de los daños materiales.

"La asistencia a las víctimas es un compromiso que el Ejecutivo cumplirá sin dudas y con la máxima dedicación, a través de las diversas entidades estatales responsables para acometer las intervenciones correspondientes", ha apostillado el mandatario angoleño.