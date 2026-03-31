Mueren cinco palestinos en nuevos ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de un palestino con un cadáver en brazos tras un ataque de Israel. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este martes de que al menos cinco palestinos han muerto en nuevos ataques de Israel durante las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego alcanzado para poner en marcha el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.

Los ataques se han concentrado en Yabalia, en el norte, donde han fallecido tres personas, y en Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde se ha confirmado el deceso de otros dos palestinos, si bien de momento las fuerzas israelíes no se han pronunciado al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado un total de 709 muertos y 1.928 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

Asimismo, ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial-- se han documentado 72.286 "mártires" y 172.028 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra podría aumentar.