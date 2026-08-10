Mueren cinco personas en un ataque ruso sobre un área rural de la provincia de Járkov

Imagen de archivo de un trabajador de los equipos de rescate ucranianos en el lugar de un bombardeo ruso en Odesa. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Regional de Járkov ha informado este lunes de la muerte de cinco personas, víctimas de un bombardeo efectuado durante la pasada noche por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre el área rural de Bugaivka.

"El 10 de agosto, las fuerzas militares rusas llevaron a cabo un bombardeo de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Bugaivka, en el distrito de Chujúyiv", ha detallado la Fiscalía en un mensaje en redes sociales.

"Como resultado del ataque enemigo, varias casas quedaron destruidas y cinco personas fallecieron", ha añadido.

Del mismo modo, se ha registrado otro ataque sobre la provincia ucraniana de Sumi, con un saldo de catorce heridos, si bien las propias autoridades locales han descartado que fueran de gravedad. "La mayoría presenta lesiones leves o reacciones de estrés agudo", ha precisado el gobierno regional.