Mueren cinco personas tras hundirse un aerodeslizador en el lago Baikal, en Rusia

Archivo - Una embarcación en el lago Baikal, cerca de la localidad de Bolshie Koti, en Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Kirill Kukhmar - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este martes tras hundirse un aerodeslizador en el lago Baikal, situado en la región rusa de Siberia, según han confirmado las autoridades, que han indicado que más de una decena de personas han sido rescatadas, incluido un niño.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso ha apuntado que iban 18 personas en el aparato, trece de las cuales han sido rescatada. "Lamentablemente, cinco personas han muerto", ha señalado un portavoz de la cartera en declaraciones concedidas a la agencia de noticias TASS.

Asimismo, ha manifestado que una de las rescatadas ha sido hospitalizada, sin más detalles sobre la situación del resto de ocupantes del aerodeslizador. Por el momento se desconocen los motivos del accidente.