Mueren cinco personas en un nuevo ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC).

El presidente de la sociedad civil en Batangi Mbau, Luis Kisaki, ha explicado que el ataque ha sido perpetrado contra la localidad de Mangadu-Upende, a siete kilómetros de Mbau, antes de especificar que las víctimas, cuatro hombres y una mujer, fueron tiroteadas.

"Antes de retirarse, los asaltantes colocaron un explosivo sobre uno de los cuerpos, lo que ha provocado que solo se hayan podido retirar cuatro cadáveres", ha señalado en declaraciones al portal congoleño Actualité, al tiempo que ha confirmado que el ataque ha dejado además un desaparecido.

Kisaki ha manifestado además que el ataque ha provocado un desplazamiento de civiles hacia "zonas consideradas seguras". "Estamos cansados de lo que pasa", ha lamentado, en medio del repunte de los ataques de las ADF en Kivu Norte, donde han matado a decenas de personas durante las últimas semanas.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.