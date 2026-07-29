Mueren cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU y Arabia Saudí en Irak

Una ambulancia en una calle de Bagdad, capital de Irak - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han confirmado este miércoles que cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria han muerto en los ataques perpetrados durante la pasada noche por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí contra territorio iraquí.

Así lo recoge la agencia semioficial de noticias Mehr, que apunta a que todos ellos eran originarios de la ciudad de Kashan, en la provincia de Ishafán, situada en el centro de Irán.

Los cuatro fallecieron en el ataque de las fuerzas estadounidenses y saudíes contra la ciudad de Kerbala, en el centro de Irak, si bien también se registraron ataques las provincias de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk y Diyala.

De acuerdo a la citada agencia, los agentes se encontraban en dicha localidad para velar por la seguridad de los ciudadanos con motivo de la peregrinación de Arbain, una festividad en la que Kerbala puede llegar a recibir a más de 20 millones de fieles chiíes.

Al menos 20 personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas a causa de dichos ataques dirigidos contra instalaciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), unas milicias proiraníes que forman legalmente parte del Ejército iraquí, si bien no están fusionadas con el Ejército regular, sino que operan como una rama militar independiente con su propia estructura y presupuesto estatales.

No obstante, varias de sus facciones han puesto ya en marcha procesos para entregar sus armas al Estado bajo la presión ejercida por el Gobierno central y de actores internacionales.