Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y varias decenas han sido dadas por desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación que trasladaba a migrantes frente a las costas de Senegal, cuando intentaban completar la travesía a través del océano Atlántico, que tiene las Islas Canarias como principal punto de llegada.

El hundimiento ha tenido lugar frente a las costas de Yenne, situada al sur de la capital, Dakar, y ha provocado el despliegue de un operativo de búsqueda y rescate que ha permitido recuperar hasta ahora cuatro cadáveres en Tenne-Todd y Sendou.

La embarcación, en la que presuntamente viajaban entre 40 y cien personas, se habría hundido por causas aún no determinadas durante la tarde del miércoles, según ha recogido el diario senegalés 'Le Soleil', apenas horas después de que la Armada senegalesa cifrara en más de 1.400 los migrantes rescatados en cerca de diez barcas durante los dos días previos.

La situación ha llevado al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a reclamar al Ministerio del Interior que presente un informe "detallado" sobre las problemáticas sociales que están impulsando el aumento de los flujos migratorios hacia Europa, con el país africano como uno de los principales puntos de salida en África occidental.

Así, ha señalado que este documento debe incluir información "sobre las problemáticas y las soluciones concertadas y adaptadas relacionadas con el fenómeno de la migración irregular", así como "un balance de la estrategia y las acciones llevadas a cabo en el marco del Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular (CILMI)".

Faye ha lamentado además el aumento de las salidas de migrantes hacia Europa y ha argumentado que la situación "exige reforzar los controles" e "implementar medidas gubernamentales rápidas que permitan neutralizar y frenar esta lacra", tal y como ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

"La aceleración y la complejidad de la migración irregular ponen de manifiesto la urgencia de que el Gobierno intensifique el relanzamiento de los sectores de la agricultura y la pesca", ha defendido, en referencia a la necesidad de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades en el país africano para evitar que la gente arriesgue la vida intentando complete estas peligrosas travesías.

En esta línea, ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar de forma "diligente y eficiente" una batería de políticas públicas dirigidas a la juventud en materia de educación, formación profesional y empleo, así como a la autonomía económica de las mujeres, a través de "mecanismos públicos específicos" para abordar esta crisis.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.