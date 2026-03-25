Mueren cuatro palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Palestinos entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Ramzi Abu Amer/APA Images via Z / DPA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un cementerio en la localidad de Zauaida, en el centro del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha dicho que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 687 muertos y 1.1849 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes. Durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro fallecidos.

Asimismo, ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.263 "mártires" y 171.948 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.