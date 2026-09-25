Mueren cuatro personas por ataques de Ucrania contra Rusia y una provincia ocupada en el marco de la invasión

Archivo - Un vehículo de los servicios de emergencia tras un ataque de Ucrania contra un vehículo en la zona de la provincia ucraniana de Donetsk ocupada por las tropas de Rusia en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este viernes a causa de varios ataques lanzados por el Ejército de Ucrania contra Rusia y una zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia (sur) ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En un primer incidente, al menos tres personas han muerto por un ataque contra un "convoy humanitario" en Zaporiyia, según ha denunciado el gobernador de la región rusa de Omsk, Vitali Jotsenko, quien ha afirmado que todas las víctimas eran residentes de esta zona del país euroasiático.

Así, ha indicado que "un ataque cobarde de las Fuerzas Armadas ucranianas contra un convoy humanitario que iba de Omsk a la zona de la operación militar especial -nombre que da Rusia a la invasión de Ucrania--" ha dejado tres muertos y un herido en Zaporiyia, sin más detalles al respecto.

Por otra parte, al menos una persona ha muerto en la región de Perm a causa de un ataque con drones lanzado por Ucrania contra una "instalación industrial" en la zona, según el gobernador, Dimitri Majonin, quien ha asegurado que aún se están analizando los posibles daños materiales registrados en las instalaciones.

Además, trece personas, entre ellas un niño de seis años, han resultado heridas por otro ataque con drones contra Vorónezh, según ha denunciado el gobernador regional, Alexander Gusev, quien ha especificado que dos de los heridos se encuentran ingresados en cuidados intensivos.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 592 drones ucranianos en varias regiones rusas, entre ellas la capital, Moscú, así como en aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.