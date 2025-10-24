Mueren cuatro personas por el lanzamiento de una granada en la estación de tren de Óvruch, Ucrania

Archivo - Un solado ucraniano en la estación de tren de Kiev, imagen de archivo.
Archivo - Un solado ucraniano en la estación de tren de Kiev, imagen de archivo. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo
MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras doce han resultado heridas después de que un hombre lanzara una artefacto explosivo en la estación de tren de la ciudad ucraniana de Óvruch, en la provincia de Yítomir. El sospechoso también ha fallecido camino del hospital.

La explosión se ha producido alrededor de las 10:50 horas (hora local), en uno de los andenes de la estación, situada en el distrito de Korosten, cuando el personal de fronteras revisaba la documentación de quienes iban a tomar el tren.

Los fallecidos son un guardia fronterizo y tres civiles, según ha detallado la Policía de Yítomir. El sospechoso, vecino de Járkov, había sido ya detenido recientemente por intentar salir ilegalmente de territorio ucraniano.

