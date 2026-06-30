Mueren diez personas a causa de las inundaciones en Abiyán y varias comunas cercanas, en Costa de Marfil

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto a causa de las inundaciones registradas en la ciudad de Abiyán, en Costa de Marfil, y sus alrededores, según han confirmado las autoridades, que han alertado de que "la temporada de lluvias está lejos de terminar".

La ministra de Cohesión Nacional, Myss Belmonde Dogo, ha señalado que las lluvias han afectado a Abiyán, Attécoubé y Yopougon. "Nos inclinamos ante la memoria de los desaparecidos y presentamos nuestras sinceras condolencias a las familias de luto", ha manifestado.

"Es un buen momento para recordarles a todos que la temporada de lluvias aún no ha terminado", ha recalcado en un mensaje en redes sociales. "Evitemos las zonas y comportamientos de riesgo durante este periodo", ha destacado la ministra.

Las lluvias torrenciales afectaron la capital y varias zonas de los alrededores desde la jornada del sábado, dejando varias zonas inundadas y provocando el corte de carreteras hacia varias comunas, entre ellas las de Cocody, Treichville y Yopougon, que figuran entre las más afectadas.