Mueren diez personas por un deslizamiento de tierra en el este de RDC

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez personas han muerto y otra decena han sido dadas por desaparecidas a causa de un deslizamiento de tierra en la localidad de Burutsi, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades del país africano.

El deslave ha tenido lugar a causa de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la zona, situada en la provincia de Kivu Norte, tal y como ha explicado el jefe de la agrupación local de Luberike, quien ha especificado que cerca de una decena de viviendas fueron sepultadas.

Así, ha recalcado que las víctimas estaban durmiendo en el momento del deslizamiento, por lo que no pudieron escapar, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona, donde se teme que aumente el balance de muertos en las próximas horas, según la emisora congoleña Radio Okapi.

En las labores de búsqueda están participando residentes de la localidad, que se encuentra bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), enfrentado al Ejército en el marco del conflicto desatado a finales de 2024, que permitió a la formación tomar partes de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales.