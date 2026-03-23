Mueren doce personas en bombardeos contra Jorramabad y Tabriz en plena ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Trabajadores de los equipos de emergencias de Irán en un edificio de Tabriz bombardeado en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Red Crescent Society (Ircs

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y cerca de 50 han resultado heridas en nuevos bombardeos contra las ciudades iraníes de Jorramabad y Tabriz, según han confirmado las autoridades, en plena ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero en medio de las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El vicegobernador de Lorestán (oeste) ha indicado que seis personas han muerto y 43 han resultado heridas a causa de varios ataques contra "numerosos edificios residenciales" en la ciudad de Jorramabad. "Cuatro edificios residenciales han quedado destruidos en este ataque y numerosas casas han sufrido daños", ha manifestado.

Asimismo, el director de la oficina de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental (noroeste) ha apuntado que seis personas han muerto y otras seis han resultado heridas a causa de ataques contra "edificios residenciales" en Tabriz, sin más detalles al respecto, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.