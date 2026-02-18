Mueren doce personas por una explosión en una tienda de fuegos artificiales en China

Archivo - Una ambulancia tras un derrumbe en una mina de carbón en Taian, en la provincia de Shandong, en China (archivo) - Europa Press/Contacto/Wu Feizuo - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto este miércoles a causa de una explosión registrada en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del suceso.

La explosión ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas (hora local) en la ciudad de Xiangyang (centro), provocando una incendio que ha afectado una zona de 50 metros cuadrados, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Las autoridades locales han asegurado que los bomberos han conseguido extinguir las llamas cerca de una hora y media después, antes de agregar que en el lugar han sido hallados doce cadáveres y destacar que hay ya una investigación en marcha para determinar las causas de la deflagración.