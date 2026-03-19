Mueren doce personas y más de cien resultan heridas por bombardeos contra la provincia de Lorestán, en Irán

Equipos de emergencias en un edificio destruido en la capital de Irán, Teherán, por bombardeos lanzados en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos contra la provincia iraní de Lorestán (oeste), según han denunciado las autoridades, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, las autoridades provinciales han afirmado que los ataques fueron ejecutados contra "zonas residenciales" del condado de Dorud, antes de especificar que se saldaron con doce "mártires" y 116 heridos, si bien no se descarta que la cifra de muertos siga aumentando, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.