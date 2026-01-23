Mueren doce personas por las tormentas de lluvia y nieve que azotan Afganistán

Varias personas durante una nevada en la capital de Afganistán, Kabul (archivo) - Europa Press/Contacto/Li Ang

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto a causa de las fuertes tormentas de lluvia y nieve registradas durante las últimas horas en Afganistán, que han afectado a un total de siete provincias, según han confirmado este viernes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

La Autoridad Nacional para Preparación ante Desastres ha especificado que los muertos han sido confirmados en Bamiyán, Faryab, Jauzján, Kandahar, Maidán Uardak, Nangarhar y Paruán, antes de resaltar que también se han registrado cinco heridos.

Asimismo, ha dicho que las autoridades locales han recibido orden de entregar alimentos y otro tipo de asistencia a los damnificados, al tiempo que ha apuntado que varias carreteras, entre ellas la que conecta la capital, Kabul, con Jalalabad, han sido cerradas a causa de la nieve.

El organismo ha pedido por ello a la población que esté atenta ante las alertas climatológicas y que evite los desplazamientos no esenciales por las tormentas, que han causado además el corte de la importación de electricidad desde Uzbekistán, según ha informado la cadena de televisión afgana Amu TV.

La empresa eléctrica estatal, DABS, ha reseñado que esto ha provocado apagones en doce provincias, donde se han registrado además daños en la red eléctrica, sin que los equipos de reparaciones hayan podido llegar a las zonas afectadas precisamente a causa del mal tiempo y la acumulación de nieve.