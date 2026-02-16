Mueren dos hermanos de 16 y 3 años a manos de la fuerzas de seguridad palestinas en un operativo contra su padre

Archivo - Una mujer palestina camina por la localidad de Nablús en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este domingo a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de la muerte de dos hermanos de 16 y tres años de edad, durante una operación para buscar al padre de ambos en la localidad de Tamún, en el norte de Cisjordania.

"Este crimen refleja la severidad de las políticas represivas practicadas por la Autoridad Palestina mediante la persecución de nuestro pueblo, en un momento en que nuestra causa se enfrenta a un ataque sin precedentes por parte de la ocupación y sus colonos en diversas zonas de Cisjordania", ha señalado en un comunicado difundido en el diario 'Filastín', vinculado a la milicia palestina, en el que ha señalado a los líderes de la Autoridad Palestina por "las repercusiones de estas políticas que amenazan la unidad nacional".

Las víctimas han sido identificadas como el adolescente Ali Samara y su hermana Ronza, quienes sucumbieron a las heridas producidas por el tiroteo masivo contra el vehículo de su padre, Samer, buscado por la justicia, que también resultó herido, en lo que Hamás ha tildado de "nueva mancha negra" en el historial de las autoridades cisjordanas.

El tiroteo forma parte de un operativo emprendido por las fuerzas de seguridad adscritas a la Autoridad Palestina, quienes interceptaron el automóvil y abrieron fuego directamente contra el mismo, con la esposa y los hijos de Samara dentro.

Por su parte, el portavoz de las fuerzas de seguridad palestinas, el general Anuar Rajab, ha confirmado la operación "en la Gobernación de Tubas, para detener a uno de los hombres buscados en base a una orden judicial", de la que no ha aportado detalles.

En un comunicado difundido en la agencia de noticias WAFA, ha manifestado su "profundo pesar" por las víctimas durante el operativo, cuyas circunstancias están siendo investigadas de forma "minuciosa e inteligente".

En esta línea, ha anunciado la apertura de una investigación "exhaustiva e inmediata (...) para establecer todos los detalles y determinar responsabilidades con total transparencia y claridad" y ha asegurado que estos serán difundidos al término del proceso.

"El sistema de seguridad también enfatiza su pleno compromiso con la aplicación de la ley, la protección de los ciudadanos y el mantenimiento de su seguridad y protección, y el tratamiento de cualquier violación, si se prueba, de conformidad con la ley y sin indulgencia", ha asegurado.