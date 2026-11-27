Archivo - Vista de la ciudad siria de Raqqa - Lin Jianjie / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos miembros de las fuerzas de seguridad interna de Siria han muerto y un tercero ha resultado herido en un ataque registrado en las últimas horas de este viernes en la provincia de Deir Ezzor, en el este de país.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han confirmado en declaraciones a la agencia estatal de noticias SANA un ataque "terrorista" dirigido contra una patrulla en la citada provincia, sin dar más detalles.

También se ha hecho eco de esta información la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que habla de un "asalto armado" que ha dejado "varios heridos" entre estos efectivos.

Hace tan solo dos días, dos ataques consecutivos contra un cuartel militar en Hasaka, en el noreste de Siria, dejó al menos dos miembros de las fuerzas de seguridad siria muertos y otros cinco heridos. Damasco los ha atribuido a la organización terrorista Estado Islámico.