Mueren dos militares israelíes en un ataque de milicias proiraníes en los Altos del Golán

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han fallecido y más de 20 han resultado heridos este viernes víctimas de un ataque perpetrado por milicias proiraníes desde Irak contra una base del Ejército israelí en los ocupados Altos del Golán.

Las milicias proiraníes han lanzado al menos dos drones contra una base militar israelí. Uno de los vehículos aéreos no tripulados ha sido derribado en el aire, si bien el segundo ha impactado contra su objetivo, según detallan fuentes militares a 'The Times of Israel'.

La milicia Resistencia Islámica de Irak ha confirmado en su canal de Telegram que esta madrugada ha lanzado ataques con drones contra "tres objetivos en tres operaciones separadas en el Golán y Tiberíades" en aras de "destruir los bastiones enemigos".

Las FDI han detallado que los dos militares fallecidos son el cabo Tal Dror y el sargento Daniel Aviv Haim Sofer, ambos de 19 años de edad y miembros de las Brigadas Golani. Entre los más de 20 heridos hay dos en estado grave que reciben tratameinto médico.