Mueren dos niños en un ataque con drones de Ucrania contra un edificio en la región rusa de Kuban

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos niños han muerto este jueves a causa de un ataque con drones ejecutado por Ucrania contra un edificio en la ciudad rusa de Tuapse, situada en la región de Kuban, según han denunciado las autoridades locales, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Kuban, Veniamin Kondratiev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un ataque terrorista con dron contra edificios residenciales en Tuapse ha matado a dos menores, de cinco y catorce años", un suceso que habría dejado otros dos heridos.

"Expreso mis profundas condolencias a las familias de las víctimas", ha subrayado Kondratiev, quien ha reclamado al alcalde de Tuapse, Sergei Boiko, que "dé toda la asistencia necesaria a las familias" afectadas por este "ataque masivo con drones enemigos", que ha causado daños en varias viviendas en la localidad.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la madrugada 207 drones lanzados por Ucrania en las regiones de Bélgorod, Smolensk, Kursk, Briansk, Oriol y Krasnodar, así como en aguas del mar Negro y el mar de Azov, y en la península de Crimea --anexionada en 2014--.