Mueren dos palestinos en ataques de Israel en la ciudad de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Desplazados palestinos regresan a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en línea con la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Irán denuncia "la continuación de los crímenes del régimen sionista" y pide la intervención de los mediadores

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este miércoles a causa de un ataque perpetrado por el Ejercito de Israel contra un barrio situado en el este de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, las víctimas han sido alcanzadas cuando estaban en la calle Bagdad, sita en el barrio de Shujaia, tras lo que sus cuerpos han sido trasladados al Hospital Baptista Al Ahli, extremo confirmado por el diario 'Filastin'.

Por su parte, el Ejército israelí ha afirmado que sus tropas abrieron fuego contra varios sospechosos que presuntamente habrían cruzado la conocida como 'línea amarilla', a la que las fuerzas israelíes se replegaron en el marco del citado acuerdo.

Así, ha manifestado que este hecho "supone una violación del acuerdo" y ha recalcado que los soldados abrieron fuego "para eliminar la amenaza", sin pronunciarse sobre posibles víctimas, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El suceso ha tenido lugar un día después de la muerte de otras cinco personas en dos incidentes similares en Gaza, incluidas cuatro en Shujaia, tras lo que el Ejército israelí justificó igualmente sus acciones afirmando que las víctimas habían sobrepasado la 'línea amarilla'. Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció una violación del pacto y pidió a los mediadores intervenir ante el Gobierno israelí.

En esta línea, el Gobierno iraní ha denunciado "la continuación de los crímenes del régimen sionista a pesar del anuncio de alto el fuego", incluida "la destrucción de olivares y la quema de viviendas en Cisjordania", motivo por el que ha reclamado igualmente a los mediadores --Qatar, Egipto y Estados Unidos-- que exijan una "rendición de cuentas" por parte de Israel.

El Ministerio de Exteriores iraní ha reseñado en un comunicado en su cuenta en la red social X que "el régimen tiene la constante costumbre de violar las promesas y abusar de los altos el fuego para continuar sus acciones criminales contra los palestinos", al tiempo que ha advertido de las consecuencias de "cualquier inacción por parte de los garantes del alto el fuego ante los ataques del régimen sionista contra la población de Gaza".

Israel y Hamás pactaron la semana pasada el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre --que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según Israel-- y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.