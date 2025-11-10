Mueren dos palestinos, incluido un niño, en un ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos residentes en tiendas de campaña en la zona de El Mugraka, en el centro de Gaza, tras la destrucción de sus viviendas por la ofensiva militar de Israel contra la Franja (archivo) - Europa Press/Contacto/Belal Abu Amer

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niños han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque perpetrado por un dron del Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha sido lanzado contra un grupo de civiles en la localidad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo bombardeo.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".