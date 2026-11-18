Desplazados palestinos en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niño de once años, han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que el niño, identificado como Mansur Jader Nabhan, ha muerto en un ataque perpetrado por un dron en Bir al Naja, en el norte de Gaza. Asimismo, un hombre de 35 años ha muerto en otro bombardeo en Deir al Balá (centro).

Por su parte, las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo miércoles a 1.658 los muertos y a 6.000 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 850 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado además en un comunicado en redes sociales que desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 74.710 muertos y 176.131 heridos en la Franja.